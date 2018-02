Após ser fechado durante a madrugada, Espaço Parlapatões reabre com programação normal

Na madrugada de hoje, 28, por volta da 1h30, o Espaço Parlapatões, na Praça Roosevelt, foi fechado por fiscais do Psiu (Programa de Silêncio Urbano). De acordo com Hugo Possolo, um dos donos do local, ao lado de Raul Barreto, o local tem autorização para funcionar 24 horas. Ele conta que os fiscais chegaram de maneira truculenta e não verifiracam o alvará.

Em nota divulgada, recentemente, no perfil no Instagram, "por meio de diálogo estabelecido entre o Secretário de Cultura Nabil Bonduki, e o Secretário de Coordenação das Sub-prefeituras, Luiz Antonio Medeiros, o prefeito Fernando Haddad autorizou a reabertura de nosso espaço cultural"

A nota também informa que serão agendadas reuniões para os devidos esclarecimentos sobre o ocorrido. Outros teatros da região também teriam sido multados (os valores chegam a R$ 48 mil) e tiveram os estabelecimentos fechados. Em solidariedade, a classe artística marcou uma vigília pacífica, nesta noite, na frente dos Parlapatões.