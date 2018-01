Após operação na Cracolândia, Teatro de Contêiner cancela programação da Virada Cultural

A Cia Mungunzá de Teatro informou, por meio de suas redes sociais, que todas a programações da Viradinha foram canceladas no Teatro de Contêiner, por conta da ação da PM na região da Cracolândia. "Todas as programações da VIRADINHA (que aconteceriam agora pela manhã no Contêiner) foram CANCELADAS devido a ação VIOLENTA da polícia na Cracolândia."

Pela manhã desse domingo, 21, as Polícias Civil e Militar prenderam 38 traficantes em uma grande operação. Ao todo, cerca de 600 agentes participaram da ofensiva contra o tráfico de drogas, que ainda contou com apoio de helicópteros que sobrevoaram a área.

Os integrantes da companhia publicaram um vídeo gravado próximo ao teatro, na Rua dos Gusmões.