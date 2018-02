APCA escolhe os melhores de 2015

Os críticos de teatro da Associação Paulista de Críticos de Arte divulgaram a lista dos indicados do segundo semestre de 2015. A votação final está marcada para o dia 2 de dezembro no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo.

Entre os indicados, o espetáculo A Tempestade concorre nas categorias ator (Chico Carvalho) e direção (Gabriel Villela) ao lado de A Máquina Tchékhov pela direção de Clara Carvalho e Denise Weinberg e melhor espetáculo.

Veja lista dos indicados do segundo semestre:

ATOR

Chico Carvalho (A Tempestade)

Marco Antônio Pâmio (Medida Por Medida)

Rafael Maia (Otelo)

ATRIZ

Andreia Nuhr (As Estrelas São Para Sempre?)

Nicole Cordery (Dissecar Uma Nevasca)

Simone Gutierrez (Antes Tarde do Que Nunca)

AUTOR / DRAMATURGO

Alexandre Dal Farra (O Filho)

Sérgio de Carvalho (Os Que Ficam)

Vera Lamy (Manuela)

DIRETOR

Clara Carvalho e Denise Weinberg (A Máquina Tchékhov)

Francisco Medeiros (Do Amor)

Gabriel Villela (A Tempestade)

ESPETÁCULO

A Máquina Tchékhov

Orgia ou De Como os Corpos Podem Substituir as Ideias

Só

Votaram: Edgar Olímpio de Souza, Kyra Piscitelli, José Cetra Filho, Marcio Aquiles, Miguel Arcanjo Prado e Vinicio Angelici.

Confira a lista do primeiro semestre:

ATOR

Danilo Grangheia (Krum)

Gustavo Gasparani (Ricardo III)

Marcos Breda (Oleanna)

ATRIZ

Alejandra Sampaio (Valéria e os Pássaros)

Carolina Mânica (Dias de Vinho e Rosas)

Maria Luisa Mendonça (Um Bonde Chamado Desejo)

AUTOR / DRAMATURGO

José Eduardo Vendramini (Cartas Libanesas)

Oswaldo Mendes (Insubmissas)

Silvia Gomez (Mantenha Fora do Alcance do Bebê)

DIRETOR

Fábio Assunção (Dias de Vinho e Rosas)

Rodrigo Spina (Aqui Estamos com Milhares de Cães Vindos do Mar)

Zé Henrique de Paula (Urinal)

ESPETÁCULO

Aqui Estamos com Milhares de Cães Vindos do Mar

Consertando Frank

Ricardo III

Votaram: Aguinaldo Cunha, Edgar Olimpio de Souza, Evaristo Azevedo, José Cetra, Kyra Piscitelli, Maria Eugênia de Menezes, Maria Lúcia Candeias, Michel Fernandes e Vinicio Angelici.