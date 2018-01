Amizade marca tributo aos grandes musicais

Foi um sucesso jamais visto entre os musicais brasileiros. Estrelas de Wicked, Myra Ruiz e Fabi Bang atraíram uma legião de fãs que, além de acompanhar repetidamente as sessões do espetáculo, cobrava das atrizes mais apresentações. Foi assim que nasceu a ideia de as duas montarem Desafiando a Amizade, show que será apresentado desta sexta, 15, até domingo, 17, no Teatro Porto Seguro.

“Foi uma surpresa também para nós essa reação apaixonada do público”, conta Fabi. “Acredito que tenha sido por causa da forma apaixonada e com um toque de brasilidade com que nos apresentávamos.”

Com direção de Miguel Falabella e direção musical de Paulo Nogueira, o show quer mostrar, como bem diz o título, que, apesar das vaidades que cercam o mundo artístico, ainda existem amizades verdadeiras. “A gente gosta de atuar, de explorar personagens no palco. Por isso essa parceria com o Miguel foi fundamental, ele escreveu um texto brilhante para costurar o show. Então, as pessoas vão nos ouvir cantar, mas também interpretar papéis, que é nossa grande paixão”, completa Myra.

Depois dessas apresentações, elas passam a enfrentar um novo desafio, a partir do dia 22, quando estreiam em Garota de Ipanema, o Musical da Bossa Nova, que vai ocupar o Teatro Opus. Será um espetáculo remodelado em relação ao que estreou no Rio. “Vamos mostrar que não cantamos apenas canções da Broadway”, diz Fabi.

DESAFIANDO A AMIZADE

Teatro Porto Seguro. R. Barão de Piracicaba, 740. Tel.: 3226-7300. 6ª (15) e sáb. (16), 21h; dom. (17), 19h. R$ 60 / R$ 120