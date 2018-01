'Adeus, Palhaços Mortos' e 'Cegos' são selecionados para festival em Taiwan

O espetáculo Adeus, Palhaços Mortos foi selecionado para participar do World Stage Design 2017, uma mostra mundial de artes cênicas e tecnologia, que será realizada de 1º a 9 de julho em Taiwan, na China. A performance 'Cegos', do Desvio Coletivo, também está entre os convidados.

A montagem do grupo Academia dos Palhaços é uma adaptação de Um Trabalhinho para Velhos Palhaços, do romeno Matei Visniec e apresenta um trio de artistas circenses que se deparam com o fim de suas existências, de suas carreiras e da própria arte. Com direção de José Roberto Jardim, a peça tem como cenário uma caixa colorida com imagens criadas pelo Coletivo Bijari (indicado ao Prêmio Shell de melhor cenário) e sonoplastia de Tiago de Mello.

Já a performance Cegos, criada em 2012, traz um coro de homens e mulheres vestidos em trajes sociais, cobertos com argila e de olhos vendados que caminham por pontos estratégicos das cidades. Esse ano, o coletivo realizou intervenção em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no Congresso Nacional e na rodoviária central.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A performance já passou por mais de 30 cidades brasileiras, além de Paris, Amsterdam, Barcelona, Ilha da Madeira, Praga, Costa Rica e Nova York. Nesse momento, o coletivo busca alternativas para viabilizar a viagem, uma vez que o convite não inclui as passagens aéreas.

A World Stage Design 2017 será organizada em Taipei pela Taiwan Theatre Technology Association e pela Universidade Nacional de Artes de Taipei. A cidade será a quarta a abrigar a quadrienal que passou por Toronto (2005), Seul (2009) e Cardiff (2013) desde sua criação em 2005. O tema para o evento de 2017 será Transformação, que pretende mostrar o poder criativo das artes cênicas.

A mostra também incluirá o Scenofest - uma celebração de teatro e performances ao vivo, além de oficinas e fóruns profissionais. Os outros dois candidatos ao World Stage Design 2017 incluíam Pequim, Vigan City (Filipinas). O World Stage Design 2017 também incluirá o Scenofest - uma celebração de teatro e performances ao vivo, além de oficinas e fóruns.