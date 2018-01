6 (Re)estreias para assistir neste fim de semana em São Paulo

Apesar do tempo chuvoso, São Paulo garante bons motivos para sair de casa neste fim de semana. A partir desta sexta, 11, diversos espaços teatrais recebem montagens que estreiam ou retornam em novas temporadas. Dê uma olhada em seis peças para ver em SP.

Tribos

Pai e filho retornam com o espetáculo que estreou em 2013 no Teatro Tuca. No mesmo ano a peça seguiu em temporada em Portugal. Agora em 2015, a comemoração é dupla: Antonio Fagundes festeja 50 anos de carreira, bem como os 50 anos de existência do teatro. Na comédia de Nina Raine, Bruno vive um rapaz surdo no meio de uma família tão rigorosa quanto estranha. Teatro Tuca. Rua Monte Alegre, 1.024 - Perdizes. Sex., sáb., 21h30, dom., 18h. R$ 50 - R$ 70. Até 13/12.

Mantenha Fora do Alcance do Bebê

O espetáculo de Eric Lenate e texto de Silvia Gomez entra em cartaz no Sesc Ipiranga nesta sexta,11. A peça estreou no Centro Cultural São Paulo e traz uma mulher (Débora Falabella) que está diante de uma assistente social (Anapaula Csernik) para adotar um bebê. De longe, um lobo selvagem (Diego Dac) observa a entrevista. A montagem foi indicada ao prêmio APCA 2015 na categoria Dramaturgia. Sesc Ipiranga. Rua Bom Pastor, 822. Sex., sáb.; 21h; dom., 18h. R$ 9 - R$ 30. Até 04/10.

Aqui Estamos com Milhares de Cães Vindos do Mar

Depois de cumprir temporada no Espaço Elevador, o grupo Os Barulhentos chega ao Centro Cultural São Paulo com a peça do romeno Matéi Visniec e direção de Rodrigo Espina. A montagem apresenta uma coletânea com 15 quadros em tons de cinza, branco e preto para simbolizar a falta de comunicação nas relações humanas. Em um deles, uma mãe deseja atravessar uma fronteira com seu filho. CCSP. Rua Vergueiro, 1.000 - Liberdade. Sex., sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 25/10.

Suburbano Coração

A comédia de Nelson Baskerville estreia no Teatro Cacilda Becker e leva ao palco o texto de Naum Alves de Souza. A peça conta a história de Lovemar, moça do subúrbio, que procura uma grande paixão. Enquanto aguarda, a jovem vive alegrias e tristezas embaladas na canção de Chico Buarque. Teatro Cacilda Becker. Rua Tito, 295 - Vila Romana. Sex., sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 1º/11.

O Despertar da Primavera

O musical com direção de Ivo Veter sobe ao palco do Teatro APCD para contar a história de descoberta do amor e da sexualidade pelos jovens. O texto do alemão Frank Wedekind ganha ambientação do anos 1950 e trata de temas como abuso sexual, homossexualidade, aborto e suicídio. Teatro APCD. Rua Voluntários da Pátria, 547 - Santana. Sextas., 21h. R$ 40. Até 09/10.

O Falcão Voador

O ator e dramaturgo Lucas Papp que estreou nesta semana espetáculo com Darson Ribeiro, entra em temporada no Viga Espaço Cênico com texto de sua autoria. No palco, o jovem interpreta um rapaz que está prestes a saltar de um precipício com um par de asas projetadas pelo pai. A peça tem direção de Dan Rosseto. Viga Espaço Cênico. Rua Capote Valente, 1.323 - Pinheiros. Sábados, 17h. R$ 40.