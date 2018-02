5 espetáculos para assistir neste fim de semana

Galileu Galilei

Ciência, teatro e muita música. O espetáculo de Cibele Forjaz encerra temporada neste fim de semana. No elenco, Denise Fraga encarna o cientista do texto de Brecht e fala sobre o progresso da ciência diante do domínio da igreja.

Teatro Tuca. Rua Monte Alegre, 1.024 - Perdizes. Sex, sáb., 21h; dom., 19h. Até 30/08. R$ 50 - 70.

Caros Ouvintes

A história das saudosas telenovelas pode ser conhecida na montagem de Otávio Martins. Com a chegada da televisão, a programação das rádios começa a ser ameaçada e para ficar na memória, o elenco encerra o último capítulo ao vivo.

Teatro Raul Cortez. Rua Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista. Sex, sáb., 21h, dom., 19h. Até 1º/11. R$30-R$35

Do Lado Direito do Hemisfério

Nesta sexta, os mineiros da Cia. Afeta apresentam a obra do escritor e neurologista inglês Oliver Sacks. A adaptação foi para o palco e se chama Do Lado Direito do Hemisfério e traz casos clínicos observados pelo cientista.

Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Álvares Penteado, 112 - Centro. Qua a sex., 20h. Até 25/9. R$10

Casa Encaixotada

De sexta e sábado, Frank Borges leva seu monólogo Casa Encaixotada para o palco do Sesc Ipiranga. Com direção de Ruy Filho, um corretor de imóveis se reencontra com seu passado ao chegar para uma vistoria e se deparar com a casa de portas fechadas.

Sesc Ipiranga. Rua Bom Pastor, 822 - Ipiranga. Sex., 21h30, sáb., 19h30. R$ 6-R$20. Até 3/10

SÓ

E até 20 de setembro, o Grupo Sobrevento apresenta seu teatro de objetos que tem como ponto de partida o livro O Desaparecido ou Amerika, primeiro romance de Franz Kafka, publicado em 1927.

Espaço Sobrevento. Rua Cel. Albino Bairão, 42 - Belenzinho. Sáb., 18h e 20h, dom., 18h. Grátis. Até 20/9