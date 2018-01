Veterano ator James Earl Jones volta aos palcos da Broadway Vencedor de dois prêmios Tony, o Oscar do teatro norte-americano, o ator James Earl Jones retorna aos palcos de Nova York no mês que vem como o ecêntrico avô da comédia romântica dos anos 1930 "You Can't Take It With You" em uma remontagem com a atriz australiana Rose Byrne, que faz sua estreia na Broadway.