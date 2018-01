'The Last Ship', musical de Sting, estreia na Broadway

The Last Ship (O Último Navio), musical do cantor Sting baseado em sua infância em uma cidade construtora de navios no nordeste da Inglaterra, aportou na Broadway com um estreia repleta de estrelas.

Os atores Robert De Niro, Liam Neeson, Bill Pullman e Alan Cumming, além dos cantores Billy Joel e Debbie Harry, da banda Blondie, compareceram na noite do último domingo, 26, para prestigiar o batismo de Sting como dramaturgo nos palcos nova-iorquinos no teatro Neil Simon.

