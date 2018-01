Teatro do Instituto Tomie Ohtake passa a se chamar Cetip

A Time For Fun, maior empresa de entretenimento ao vivo da América Latina, acertou uma parceria com a Cetip, maior depositária de títulos privados de Renda Fixa da América Latina e a maior câmara de ativos privados do País, para o naming right do teatro instalado no Complexo Ohtake Cultural, conhecido como Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. A partir dessa semana, o local passa a se chamar Teatro Cetip.

Por um contrato de cinco anos, a Cetip poderá utilizar, por exemplo, as dependências do teatro durante as apresentações para tornar sua marca mais conhecida entre os frequentadores. "A Cetip está inserida no dia a dia do brasileiro e poucos sabem disto. Provê a infraestrutura para que as instituições do mercado financeiro realizem as suas operações do dia a dia, como aplicações financeiras e financiamentos de veículos. Além disso, estamos investindo na cultura deste país, associando a imagem da companhia a um centro cultural de destaque de São Paulo", afirma Gilson Finkelsztain, diretor-presidente da Cetip, em comunicado divulgado à imprensa.

Responsável pela produção dos mais importantes musicais apresentados no País (o mais recente foi Jesus Cristo Superstar, no mesmo teatro agora denominado Cetip), a Time For Fun vê facilidades em futuras produções a partir da parceria. "A Cetip trabalha diretamente com empresas que estão se habituando a investir na produção de musicais", diz Stephanie Mayorkis, diretora de conteúdo da T4F. "O nível de exigência do espectador brasileiro está cada vez mais alto, o que implica diretamente na produção dos espetáculos. Com a Cetip como parceira, poderemos ter mais facilidade para consolidar acordos de patrocínio."

Segundo Carlos Ratto, diretor comercial, de produtos, marketing e comunicação da Cetip, a empresa não pretende opinar diretamente sobre o conteúdo apresentado no teatro. "O que nos interessa é utilizar o espaço para aproximar as pessoas da nossa marca, ainda desconhecida para alguns. Por isso, o contrato de longo prazo", afirma.

Localizado entre as Avenidas Faria Lima e Pedroso de Morais, o teatro tem capacidade para 627 espectadores. A estrutura inclui, além da sala de espetáculos, um espaço multiuso reservado para shows, apresentações, ensaios e eventos fechados. Administrado pela T4F desde outubro de 2013, o espaço antes era denominado Teatro GEO. A próxima atração do Teatro Cetip será Se Eu Fosse Você - O Musical, que estreia no local dia 12 de agosto.