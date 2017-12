Rupert Grint se despede de 'Harry Potter' e estreia na Broadway

A peça, que terá pré-estreias em 28 de agosto e abre para uma temporada curta no dia 9 de outubro, traz um grupo de atores notável, liderado por Nathan Lane ("The Producers"), Matthew Broderick ("How to Succeed in Business Without Really Trying") e Stockard Channing ("A Day in the Life of Joe Egg"), todos ganhadores do prêmio Tony, o Oscar do teatro norte-americano.

F. Murray Abraham, vencedor do Oscar de melhor ator em "Amadeus", interpreta um crítico infame chamado Ira Drew, e Megan Mullally ("Will & Grace") é Julia Budder, uma produtora da Broadway.

“É difícil não se intimidar quando estamos ensaiando”, disse Grint, de 25 anos, sobre o elenco. “É exaustivo tentar estar à altura deles”.

A comédia se passa durante a noite de estreia de uma nova peça, "The Golden Egg", e mostra o diretor Frank Finger (Grint) e roteirista, elenco, produtor e amigos aguardando as críticas para descobrir se a peça é um sucesso.

“Ele é um homem muito complicado, profundamente perturbado. É algo que sempre quis tentar”, afirmou Grint, que admitiu ter sido assustador ficar tanto tempo longe de seu personagem nos filmes "Harry Potter".