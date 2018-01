Prêmio de Teatro divulga indicados do semestre de São Paulo

Foram anunciados nesta terça-feira, 22, os indicados de São Paulo à 27ª edição do Prêmio Shell de Teatro. Os espetáculos dessa lista concorrerão ao prêmio juntamente com os nomeados do segundo semestre, que serão escolhidos em dezembro.

A peça Trágica.3 – Electra Medéia Antígona, com direção de Guilherme Leme, é o maior destaque do anúncio, com cinco indicações: direção, atriz, figurino, iluminação e música. Assim É (Se lhe Parece), de Marco Antônio Pâmio, concorre em três categorias.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja a lista completa:

Autor

Leonardo Cortez por “Madito Benefício”

Sérgio Roveri por “Os que vem com a maré”

Direção

Guilherme Leme por “Trágica.3 – Electra Medéia Antígona”

Marco Antônio Pâmio por “Assim é (se lhe parece)”

Ator

Roney Facchini por “Ou você poderia me beijar”

Rubens Caribé por “Assim é (se lhe parece)”

Atriz

Clara Carvalho por “Ou você poderia me beijar”

Denise Del Vecchio “Trágica.3 – Electra Medéia Antígona”

Cenário

Marco Lima por “Vidas Privadas”

Zé Valdir e Marcelo Lazzaratto por “Maldito Benefício”

Figurino

Gabriel Villela e José Rosa por “Um réquem para Antonio”

Glória Coelho por “Trágica.3 – Electra Medéia Antígona”

Iluminação

Caetano Vilela por “Assim é (se lhe parece)

Tomás Ribas por “Trágica.3 – Electra Medéia Antígona”

Música

Fernando Alves Pinto, Letícia Sabatella e Marcello H por “Trágica.3 – Electra Medéia Antígona”

Jonatan Harold por “Florilégio musical II, nas ondas do rádio”

Inovação

Projeto Vira-Latas de Aluguel pela projeção, capacitação e acessibilidade da linguagem teatral na comunidade de Heliópolis