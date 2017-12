Prêmio de teatro divulga indicados do segundo semestre do Rio de Janeiro

Foi confirmada nesta terça-feira, 9, a segunda lista dos indicados do Rio à 27ª edição do Prêmio Shell de Teatro. Os espetáculos desta etapa concorrerão ao prêmio juntamente com os indicados na lista do primeiro semestre.

As obras Galápagos, A dama do mar e Chacrinha – o musical têm o maior número de indicações no segundo semestre, concorrendo cada peça em duas categorias (veja lista completa abaixo).

A homenagem especial do Prêmio Shell de Teatro deste ano irá para Jorginho de Carvalho, pela, segundo a organização, "contribuição na formação e profissionalização de gerações de iluminadores do teatro carioca".

Confira a relação completa dos indicados do segundo semestre ao 27º Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro:

Autor: Jô Bilac por “Beije minha lápide”

Renata Mizrahi por “Galápagos”

Direção: Bruce Gomlevsky por “O funeral”

Companhia de Teatro Manual por “Hominus brasilis”

Ator: Cândido Damm por “Vianninha conta o último combate do homem comum”

Mario Borges por “A estufa”

Atriz: Andrea Beltrão por “Nômades”

Suzana Faini por “Silêncio!”

Cenário: Gringo Cardia por “Chacrinha – o musical”

Paulo de Moraes por “A dama do mar”

Figurino: Claudia Kopke por “Chacrinha – o musical”

Kika Lopes por “Ópera do maladro”

Iluminação: Maneco Quinderé por “A dama do mar”

Renato Machado por “Galápagos”

Música: Leandro Castilho por “As bodas de Figaro”

Marcelo Alonso Neves por “Blackbird”

Categoria Inovação: Espaço Cultural Escola SESC pelo fomento do desenvolvimento cultural local, formação de plateia e integração entre artes cênicas e educação

Premiação. O vencedor de cada categoria receberá uma escultura do artista plástico Domenico Calabroni e uma premiação individual de R$ 8 mil.

Criado em 1989, o Prêmio é oferecido aos maiores destaques do ano, no Rio de Janeiro e em São Paulo separadamente.

O júri do Rio é formado por Ana Achcar, Bia Junqueira, João Madeira, Macksen Luiz e Moacir Chaves.