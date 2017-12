Prêmio de teatro anuncia os indicados de São Paulo no segundo semestre de 2015

O Prêmio Shell de Teatro completou, nesta quarta-feira, 17, a lista dos indicados de São Paulo para sua 27ª edição, com as peças selecionadas do segundo semestre de 2014. Eles se unem aos indicados do primeiro semestre, em lista divulgada em julho deste ano.

Gotas D'água Sobre Pedras Escaldantes e Caros Ouvintes são as duas peças com o maior número de citações na escolha do prêmio, com três indicações cada. A primeira concorre nas categorias de Ator, Atriz e Cenário - nesta última, aliás, concorre diretamente com Caros Ouvintes. Já a segunda, além de Cenário, disputa em Figurino e Música.

O homenageado deste ano será César Vieira, selecionado graças aos trabalhos com o Teatro União, Olho Vivo, e pelo ativismo político em prol da classe teatral ao longo da carreira.

Cada vencedor ganhará o prêmio de R$ 8 mil. Veja a lista de indicados do segundo semestre:

Autor:

Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez por Pessoas Perfeitas

Vinicius Calderoni por Não Nem Nada

Direção:

Eric Lenate por Sitidowdrama

Silvana Garcia por Não Vejo Moscou da Janela do Meu Quarto

Ator:

Luciano Chirolli por Gotas D'água Sobre Pedras Escaldantes

Washington Luiz por Marica

Atriz:

Gilda Nomacci por Gotas D'água Sobre Pedras Escaldantes

Renata Gaspar por Não Nem Nada

Cenário:

André Cortez por Gotas D'água Sobre Pedras Escaldantes

Marco Lima por Caros Ouvintes

Figurino:

Fábio Namatame por Caros Ouvintes

Sonia Ushiyama por Pessoas Perfeitas

Iluminação:

Beto Bruel por Não Vejo Moscou da Janela do Meu Quarto

Beto de Faria por Rósà

Música:

Luiz Gayotto e Lincoln Antonio por Fausto

Ricardo Severo por Caros Ouvintes