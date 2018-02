Peça 'Let's Duet' está sob suspeita de plágio

O músico e ator gaúcho Hique Gomez, que, junto a Nico Nicolaiewsky (1957-2014), criou, em 1984, o musical Tangos & Tragédias, pode acusar de plágio a equipe responsável pelo espetáculo Let’s Duet - Homenagem a Malitchewsky, que, como noticiou o Estado, estreou no último dia 3 em São Paulo. A polêmica foi divulgada em um blog do diário gaúcho Zero Hora.

"O público está mais revoltado que eu", diz Gomez, que tomou conhecimento do caso ao ler várias manifestações de fãs indignados na página do Tangos & Tragédias no Facebook. Como não assistiu ao espetáculo e não tem informações precisas sobre a encenação, o gaúcho afirma que ainda não pode fazer uma acusação formal. "Vi apenas uma foto, que, de tão parecida, pensei que fosse minha", diz. Ele deve conversar com a viúva de Nicolaiewsky, Márcia, e com as pessoas que administram o legado do ator para saber que posição tomar.

Em um post do Facebook, Gomez aponta que alguns temas de Let’s Duet "tocam a nossa obra de maneira precisa" e cita como exemplos a semelhança física das personagens, sua origem, os instrumentos musicais que aparecem nas fotos de divulgação, o uso de sucessos do pop em versões de música clássica e uma urna que guarda as cinzas do maestro Malitchewsky - destacando que esse nome se parece com o de Nicolaiewsky. Gomez afirma que foi convidado a assistir ao musical antes da polêmica e, apesar de ter percebido semelhanças na ocasião, entendeu que um quadro da encenação prestaria uma homenagem ao Tangos.

Em entrevista ao Estado, Gustavo Miranda Ángel, que dirige e atua no espetáculo, comentou que as imagens de divulgação de fato sugerem semelhança entre os musicais, mas que a ideia nunca foi fazer um plágio. "Seríamos muito idiotas de querer plagiar o Tangos", diz, contando que tirou do ar um teaser do musical para não ofender o Tangos. Ele garante que quem assistir à peça perceberá que a proposta é outra. Via Facebook, a página do Let’s Duet postou, na terça-feira, uma nota de esclarecimento. No texto, a equipe explica que o musical foi criado de forma genuína e destaca que as propostas dos espetáculos são diferentes, visto que os personagens de Let’s Duet não interagem com a plateia e existe, no enredo, um narrador oculto.

O texto esclarece, ainda, que a equipe entrou em contato com Gomez para explicar o que chamam de mal-entendido.