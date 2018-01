Peça de Kiko Marques aborda jogos das relações sociais

Na noite em que Justin e Julie-Ann vão fazer o anúncio formal de seu noivado, uma visita inusitada aparece e faz com que o rapaz enxergue um futuro assustador da vida em um casamento. É esse o ponto de partida de FazDeConta, peça que estreia neste sábado, na sala subterrânea do Instituto Cultural Capobianco.

“É um texto bem inglês”, diz o diretor Kiko Marques. “No início, o enredo não parece nada. É apenas a história de um casal jovem preparando uma festa para anunciar o noivado. Disso, surgem questões absolutamente fundamentais das relações sociais.” Marques conta que a ideia de trabalhar com a obra do britânico Alan Ayckbourn surgiu após um ciclo de leituras com textos do autor.

As primeiras apresentações de FazDeConta ocorreram entre o fim de 2012 e o início de 2013. Na época, o espetáculo era um projeto de conclusão de curso da escola de teatro Indac, onde Marques leciona. Foi ele, também, que dirigiu a montagem na ocasião. “A abordagem da peça é a mesma, o que muda, agora, é que ela se aprimora: são profissionais que fazem a luz e a sonoplastia”, diz o diretor, citando, também, o convite para Fernando Neves -- conhecido pelo trabalho no grupo Os Fofos Encenam -- integrar o elenco.

Marques garante a qualidade do espetáculo. “Não é porque participei da formação deles que estou colocando-os em cartaz. Aceitei porque o resultado foi muito bom, os atores se encaixaram com seus personagens.” Para ele, apesar da pouca experiência do elenco, há características interessantes, como a pureza, a ausência de vícios, a paixão pelo papel.

FazDeConta

Instituto Cultural Capobianco. Sala Subterrânea. Rua Álvaro de Carvalho, 97, metrô Anhangabaú, 3237-1187. Sáb., dom. e 2ª, 20h. R$ 20. Até 1/12.