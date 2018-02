Novo teatro de Gdansk resgata elo da Polônia com Shakespeare

Em comemoração aos seus laços com o dramaturgo inglês, o Teatro Shakespeare de Gdansk recebeu em sua noite de abertura os atores do teatro Globe Shakespeare, de Londres, que montam a peça "Hamlet" durante a primeira semana de funcionamento do local.

Plataformas móveis e 56 elevadores permitem que o teatro se transforme de palco elizabetano em palco com italiano ou em teatro de arena, e seu telhado de 90 toneladas pode ser aberto ou fechado em apenas três minutos. As apresentações são vistas de uma galeria de três andares.

Construído com a ajuda de fundos da União Europeia, o teatro se encontra no local em que antes funcionou uma escola de esgrima em que, 400 anos atrás, trupes inglesas costumavam se apresentar, encenando peças de Shakespeare poucos anos depois de estrearem em Londres.

Com a capacidade de 680 espectadores esgotada, a apresentação de abertura na sexta-feira, transmitida ao vivo para milhares de pessoas do lado de fora, contou com uma encenação da Escola Real de Drama Resad, de Madri, e um show de acrobatas poloneses da Mira-Art.

"Um dia memorável", disse o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, agradecendo ao diretor do teatro, Jerzy Limon, por sua "enorme fé e determinação" em dar vida a "esse teatro, impressionando a todos nós com sua aparência, funcionalidade, arquitetura e modernidade".