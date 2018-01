Morre o dramaturgo Luiz Carlos Góes

Morreu nesta quarta-feira, 22, o dramaturgo Luiz Carlos Góes por complicações decorrentes de um câncer. O carioca tinha 69 anos e estava internado no hospital Quinta D’Or, no Rio. O velório está marcado para esta quinta, às 8h, no Cemitério do Caju.

Com trabalhos para teatro, cinema e televisão, Góes ficou marcado por sua relação com o humor. Entre suas colaborações estão os programas Sai de Baixo, Os Trapalhões, e novelas como Sete Pecados.

Em seus trabalhos mais recentes, em parceria com Miguel Falabella, participou dos roteiros de Toma Lá Dá Cá, Pé na Cova e Sexo e as Nega — esta atualmente no ar pela Rede Globo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No teatro, escreveu Boom!, em comemoração aos 25 anos da carreira de Jorge Fernando e reuniu peças no livro Teatro Nervoso, lançado em setembro do ano passado. Góes tinha indicações ao Shell e, em 2009, conquistou o prêmio ATPR de melhor autor pela peça As Meninas.