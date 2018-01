Monty Python faz público cantar no retorno aos palcos em Londres

Com ingressos de até 95 libras (160 dólares) esgotados em 44 segundos, os fãs de Monty Python puderam assistir a Eric Idle, John Cleese, Terry Jones, Michael Palin e Terry Gilliam, todos de 70 anos, no espetáculo que afirmam ser provavelmente o último.

A primeira das dez noites de "Monty Python Live (Mostly): One Down Five to Go" correspondeu ao que foi divulgado: uma mistura de quadros famosos realizados pelas pessoas que os criaram. O último espetáculo, em 20 de julho, será transmitido para todo o mundo.

Os Pythons foram auxiliados por uma orquestra ao vivo e um grupo de homens e mulheres cantando e dançando. Carol Cleveland, a única mulher que fez aparições regulares nos programas de 1960, que trouxeram um novo estilo de humor britânico para uma audiência mundial, estava lá para reprisar seus papéis populares.

Graham Chapman, o sexto Python, que morreu em 1989, apareceu em clipes de filmes, assim como algumas das imagens dos programas originais da TV, que foram exibidas em um telão.

Alguns dos números funcionaram melhor do que outros, mas vários quadros geraram gargalhadas ruidosas, incluindo um em que Cleese interpreta uma cientista entrevistada na televisão.

Os Pythons também cantaram a famosa canção do lenhador, em que Palin, um lenhador supostamente viril revela que gosta de se vestir com roupas femininas.

Palin e Cleese também fizeram o que talvez seja o mais famoso quadro do Python, em que um homem tenta devolver um papagaio azul norueguês morto para um lojista, que insiste que o pássaro está só cochilando.

Com alguns novos números, o show terminou, inevitavelmente, com os cinco Pythons vestidos de smokings brancos e cantando "Always Look on the Bright Side of Life".

"Eles realmente fizeram um grande show", disse Greg Clausen, de Los Angeles, que viajou com a esposa e filho para assistir ao espetáculo, e que tinha visto pela última vez os Pythons no Hollywood Bowl há 34 anos.

"Eles são irreverentes, selvagens e maravilhosos. É humor para a alma."