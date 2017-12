Metropolitan de Nova York cancela transmissão de ópera polêmica

A casa de ópera tomou a decisão por causa dos temores a respeito da obra musical de John Adams sobre o sequestro do navio de cruzeiro Achille Lauro por militantes palestinos em 1985, durante o qual um passageiro judeu idoso e deficiente, o norte-americano Leon Klinghoffer, foi morto.

“Estou convencido de que a ópera não é antissemita”, disse Peter Gelb, gerente-geral do Met, em comunicado. “Mas também me convenci de que há uma preocupação genuína na comunidade judaica internacional de que a transmissão ao vivo de 'A Morte de Klinghoffer' não seria apropriada neste momento de antissemitismo crescente, especialmente na Europa”.

A exibição da ópera, que estreou em 1991, estava marcada para 15 de novembro e faz parte da série “Ao Vivo em HD” do Met, que transmite apresentações em cinemas dos Estados Unidos e em países na Europa, nas Américas do Norte e do Sul, na Ásia e na Austrália.

(Reportagem de Patricia Reaney)