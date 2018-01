Marvel solta seus super heróis para show ao vivo cheio de acrobacias

A Marvel, com a mais recente aventura de seus super-heróis, vai expandir seu império de revista em quadrinhos para público ao vivo, nos Estados Unidos, com uma turnê que reunirá o Homem Aranha, Thor, Homem de Ferro, e duas dúzias de personagens, em um show voltado para a família, com cenas de lutas e explosões.

Marvel Universe LIVE! estreia em Tampa, no dia 10 de julho e vai percorrer 85 cidades, incluindo Nova York, em agosto, no que será a ação mais ambiciosa da empresa de licenciamento de personagens, no ramo do entretenimento ao vivo.

A Marvel pretende repetir o sucesso da sua empresa controladora, Walt Disney Co., ao transformar seus filmes de cinema e TV, em uma marca de estilo de vida, com grande penetração junto ao consumidor.

"Isso é a construção de um legado", disse Tom Marvelli, vice-presidente dos serviços criativos globais e eventos ao vivo, que espera que o espetáculo atraia tanto os fãs adultos quanto seus filhos. "Pela primeira vez, eles vão poder ver os personagens bem na frente deles, lutando e vencendo o mal."

O show apresenta mais de 25 personagens, desde Wolverine e o Capitão América e Hulk, dos Vingadores, aos vilões Loki, Duende Verde e Doutor Octopus - em um duelo pelo controle do Cubo Cósmico, uma fonte de alimentação cobiçada e temida no reino da Marvel.

O enredo é construído em cima de uma sequência ininterrupta de cenas de ação, orquestradas pelo coordenador de dublês do filme O Espetacular Homem Aranha. Entre os destaques estão um carro que capota, corridas de motocicletas, e um vilão que pega fogo.

A produção conta com um palco que funciona como uma enorme tela de projeção, transportando o público dos arranha-céus de Manhattan até o deserto longínquo, enquanto heróis e vilões se enfrentam uma batalha atrás da outra.

A ação acontece tanto no ar quanto no chão, com trajes criados para se movimentarem de acordo com os poderes dos personagens, disse a produtora Juliette Feld. O Homem Aranha balança num pêndulo, enquanto o Homem de Ferro tem um efeito de propulsão a jato.