Marília Pêra inaugura sala de espetáculos na Barra Funda

Com o espetáculo solo Herivelto Como Conheci, a atriz Marília Pêra vai participar da inauguração de um novo teatro em São Paulo, o J. Safra. Com 633 lugares, a casa de espetáculo será aberta no dia 24 de julho, na Rua Josef Kryss, s/nº, na Barra Funda. Em seguida, a cantora Gal Costa inicia a temporada de seu show Voz e Violão.

Escrito por Cacau Hygino e Yaçanã Martins, com adaptação e direção de Claudio Botelho, Herivelto Como Conheci acompanha o romance entre o compositor e músico Herivelto Martins e sua segunda mulher, Lurdes Torelly. No palco, Marília conta situações vividas pelo casal, além de interpretar canções inesquecíveis, como Ave Maria do Morro e Culpe-me.