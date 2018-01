Lloyd Webber quer reviver 'Cats' em Londres e cogita filmes

O criador de musicais de sucesso como "Evita" e "Jesus Cristo Superstar" anunciou nesta semana planos para ressuscitar "Cats", espetáculo de 1981 baseado no livro "Old Possum's Book of Practical Cats", do poeta T.S. Eliot, para uma temporada de 12 semanas a partir de 6 de dezembro.

“Acho que é uma grande oportunidade para fazermos uma segunda edição... com este espetáculo acho que seria ótimo uma nova encenação com uma mentalidade ligeiramente diferente”, disse ele em um evento de lançamento em um teatro londrino na segunda-feira.

Lloyd Webber afirmou também estar cogitando trazer de volta alguns dos seus outros sucessos, como “O Fantasma da Ópera” e "Starlight Express", e que versões cinematográficas são uma possibilidade.

“Sim, acho que é bem possível eu dar uma olhada em um ou dois dos meus espetáculos”, disse. “E claro, a outra coisa que está acontecendo é transformá-los em filmes... está se falando bastante sobre 'Cats' virar filme, e isso me dá uma chance de pensar no material e em como fazer isso dar certo."