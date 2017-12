Keke Palmer será primeira Cinderela negra da Broadway

Broadway terá sua primeira Cinderela negra no musical 'Rodgers & Hammerstein Cinderella', que estreia no dia 9 de setembro no teatro Broadway de Nova York. A personagem será interpretada pela atriz e cantora Keke Palmer.

"Estou muito emocionada de estar na Broadway pela primeira vez como Cinderela. Os sonhos se tornam realidade", escreveu Keke em sua conta de Twitter. No Instagram, ela também comentou que "me entenda quando eu digo: pode fazer tudo o que quer".

No entanto, a estreia não é algo novo para esta atriz de 21 anos, do Estado de Illinois. Keke já atuou em filmes como "Um salão do barulho 2" (2004), como a sobrinha de Queen Latifah, e "Prova de fogo", em que dividiu a cena com Angela Bassett. Além disso, ela tem seu próprio programa 'Just Keke', no canal BET, e tem aparecido em séries de televisão, como 'Masters of Sex'.

O papel da Cinderela já esteve nas mãos da atriz Laura Osnes e as cantoras Carly Rae Jepsen e Paige Faure. "Estamos emocionados de ter esta jovem e multifacetada atriz e cantora se unindo a nossa família. Ela cresceu na comunidade de atores de Chicago e definitivamente tem o teatro musical em seu sangue", disse Robyn Goodman, uma das produtoras do espetáculo, segundo o site BroadwayWorld.com.