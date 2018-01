Keira Knightley vai estrear na Broadway em 2015 com 'Therese Raquin'

A atriz britânica Keira Knightley fará sua estreia na Broadway no ano que vem em uma nova adaptação de "Therese Raquin", baseada no romance de Emile Zola.

O lançamento oficial está previsto para 29 de outubro de 2015.

Knightley, de 29 anos, que foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 2006 por sua atuação em "Orgulho e Preconceito", estreou no teatro em West End, Londres, em 2009, com "The Misanthrope" e, mais recentemente, apareceu em "The Children's Hour", de Lillian Hellman.

O elenco completo de "Therese Raquin", que é sobre uma mulher presa em um casamento sem amor que inicia um caso com o amigo de seu marido, será anunciado em breve.

A peça será a primeira produção na temporada do 50º aniversário da Roundabout Theatre Company.

(Reportagem de Patricia Reaney)