'Incêndios' ganha três apresentações no Auditório Ibirapuera

Após temporada de sucesso no Rio e estreia em setembro em São Paulo, o espetáculo Incêndios ganha mais três apresentações na cidade. Até domingo (14) é possível ver a peça estrelada por Marieta Severo no teatro Faap. Na semana seguinte, de quarta (17) a sexta (19), a peça é montada no Auditório Ibierapuera - Oscar Niemeyer, com ingressos a R$ 20.

Dirigida por Aderbal Freire-Filho, a peça tem texto do autor libanês Wajdi Mouawad. No enredo, Marieta é Nawal, uma mulher que enfrenta uma guerra civil passando por situações delicadas, como tortura e encarceramento. Antes de morrer, deixa uma carta com uma missão para seus filhos gêmeos: encontrar seu pai e um irmão perdido.

Com poucos elementos em cena, a peça se destaca pela qualidade do elenco, que, além de Marieta, conta com nomes como Felipe de Carolis, Fabianna de Mello e Isaac Bernat. Segundo a crítica de teatro do Estado, Maria Eugênia de Menezes, "Marieta Severo é capaz de atravessar os tempos como uma menina apaixonada ou uma guerrilheira em combate contra a guerra civil."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A obra de Mouawad também inspirou o filme homônimo do canadense Denis Villeneuve, que concorreu, em 2011, ao Oscar de melhor filme estrangeiro.

INCÊNDIOS

Teatro Faap. Rua Alagoas, 903, 3662-7233. Hoje e sáb., 21h; dom., 17h. R$ 60/R$ 90. Até 14/12.

Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 4ª (17) a 6ª (19), 21h. R$ 20.