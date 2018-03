Hugh Jackman retorna à Broadway de forma triunfante

O ator Hugh Jackman retornou de forma brilhante à Broadway com uma incrível performance no novo drama do premiado escritor Jez Butterworth, The River ("O Rio").

A peça, que estreou no domingo, 16, e tem temporada limitada, ganhou elogios pela interpretação do ator de Wolverine para um homem em uma viagem de pesca romântica.

O jornal The New York Times disse que o ator alcançou “novos níveis como um ator de palco”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Essa é uma das mais corajosas e calibradas performances que o ator já deu”, disse o USA Today. Jackman, de 46 anos, não é um estranho na Broadway. Ele ganhou um prêmio Tony em 2004.