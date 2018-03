Festival de Teatro leva sucessos da temporada carioca a Angra dos Reis

Começa na próxima sexta-feira o Festival Internacional de Teatro de Angra (Fita), no Sul Fluminense, um dos mais conhecidos do País. A 11ª edição do evento terá 60 peças nacionais e internacionais e homenagem ao dramaturgo, diretor, cineasta e ator Domingos Oliveira. Entre as estreias, está "Cachorro quente", do premiado diretor João Fonseca.

Alguns sucessos da temporada carioca estarão no festival, como Conselho de classe, Uma relação pornográfica, A casa de Bernarda Alba, Callas e Elza e Fred. Segundos o organizadores do Fita, são esperadas na cidade, conhecida por receber veranistas endinheirados, mais de 100 mil pessoas, vindas de todo o País.

O festival dura 17 dias e tem dois palcos para mais de cem apresentações. Serão realizados um ciclo de debates e espetáculos voltados ao público infantil. A mostra Domingos Oliveira, Vida minha, será marcada pelo lançamento da autobiografia do autor, Vida minha. A peça de Domingos Doppelganger será encenada no sábado. A programação completa está em www.fita.art.br.