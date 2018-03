Festival Contemporâneo de Dança na contramão da tirania da novidade

A 7.ª edição do Festival Contemporâneo de Dança (FCD) encerrou-se no domingo, 16. Reuniu seis obras, apresentadas em 18 espetáculos e cinco endereços. Espalhando-se pela cidade e fiel ao princípio curatorial que o fundou, este festival permanece na contramão da tirania da novidade e reapresenta artistas que já programou. Ao permitir que se acompanhe o percurso de um artista, sinaliza para a importância de se ler uma obra no contexto que a produziu.

Desta vez, pudemos reencontrar trabalhos de Ivo Dimchev e Taoufiq Izeddiou. Taoufiq mostrou sua criação de 2013, Rev’Illusion, que ele dança com a Cie Anania, que fundou em 2003, no Marrocos, a primeira de dança contemporânea do seu país. Avançando nas formas de tecer tradição e modernidade, agora se detém nas tensões entre massa e indivíduo, conseguindo discutir com mais clareza as tensões políticas que nos chegaram com a Primavera Árabe.

Ivo Dimchev (Bulgária/Áustria), depois da meia página que o New York Times lhe dedicou, está conquistando o reconhecimento que merece. Membro da estirpe rara de performers que fazem tudo com uma potência incomum, apresentou dois trabalhos: Concert, que é exatamente o que seu nome indica, um concerto no qual Ivo faz de sua voz um personagem plástico de várias nuances, e Icure, manifesto lírico sobre a força curativa da arte. A inteligência de suas escolhas se equipara à estupenda habilidade de seus recursos como artista.

Nessa mesma linhagem está a ultraespecial Marlene Monteiro (Cabo Verde/Portugal), que abriu o 7.º FCD com seu solo Guintche. Marlene é uma espécie de bomba que explode competência em todas as direções. Seu domínio de cada centímetro do corpo não para de deslumbrar a plateia. Um arquear de sobrancelha, um arregalar de olhos, cada microgesto reconfigura tudo, em um escavar sem-fim de tons e microtons que vão sendo transformados em coreografia.

Mais jovem, Luciana Chieregati, brasileira que mora na Espanha, é uma revelação. A consistência de seus muitos recursos artísticos, que ela explora com timing preciso, já a projeta como excelente intérprete. Desempenha com tanta eficiência, é tão senhora de cada ação que realiza, que vai produzindo uma conectividade que rapta quem a observa para um mundo mágico. Seu solo Gag é a celebração da possibilidade de se viver no quase. Quase se completa, quase continua o que anunciava, quase se explica.

Buscando o que tantos também perseguem, que é a possibilidade de tornar visível cada um dos instantes que compõem o fazer do movimento, os uruguaios Santiago Turenne e Miguel Jaime conceberam Surto. E, como quase todos, também sucumbiram a essa tarefa, que padece do destino de se tornar uma atividade mais interessante para quem faz do que para quem assiste.

Cecilia Lisa Eliseche (Argentina/Bélgica) encerrou o festival com seu Cow’s Theory. Com um elenco trocado na última hora, a obra simplesmente não aconteceu. Frágil na concepção e escolar na realização, serve como termômetro de uma situação profissional que não diz respeito apenas ao seu caso, pois a instabilidade dos elencos e a autoindulgência com que se põe um exercício em cena se transformaram em marcas registradas da produção contemporânea – com as consequências que daí podem surgir, evidentemente.

Não arranha a importância do FCD nem a curadoria de Adriana Grechi e Amaury Cacciacarro Filho que, mais uma vez, se desenhou em uma linha coerente com os propósitos que os têm guiado desde o começo desse projeto tão relevante para a dança no Brasil.