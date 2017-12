Festivais alternativos democratizam espetáculos teatrais no Rio

RIO - O desejo de valorizar a produção teatral que não tem vez nos palcos comerciais - cada vez mais concentrados em shoppings, que cobram altos valores dos produtores e dos espectadores - e levá-la a um público mais amplo norteia dois festivais em cartaz no Rio até o próximo domingo, com espetáculos gratuitos ou a preços populares (até R$ 20).

Em sua quarta edição, o Festival de Teatro Universitário (Festu) programou para o Espaço Tom Jobim e seu vizinho Galpão das Artes, no Jardim Botânico, uma competição de esquetes de dez minutos, com 28 grupos concorrendo, e uma mostra com sete peças, entre elas, The Book of Mormon, montagem de sucesso da Universidade Federal do Estado do Rio - Uni-Rio.

O Festival Internacional de Teatro de Palco & Rua (Fit), patrocinado pela Prefeitura, que está estreando, traz 13 espetáculos para espaços consolidados em diferentes partes da cidade, como o Centro Cultural Banco do Brasil (no centro), a Sala Baden Powell (em Copacabana) e o Tetro Ziembinsky (na Tijuca), e também para palcos alternativos, montados no complexo de favelas da Maré, em Bonsucesso, e na Arena Carioca Dicró, na Penha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O espetáculo de rua tem o mesmo valor do espetáculo de palco. É o mais democrático possível, pois tem que agradar da criança ao idoso, é de graça e não existe o problema da cobrança de aluguel alto dos produtores", defende Frederico Magella, diretor artístico do Fit, que se apresenta com sua Cia 2 de Teatro.

"Mudar o cenário ajuda o artista a ser mais valorizado e aumenta o público, especialmente o de comunidades. Espero que já nessa primeira edição o Fit leve qualidade de vida a quem é excluído do teatro elitizado."

Serão 37 apresentações, de artistas do Rio, São Paulo, Minas e Santa Catarina, além de atrações estrangeiras: a argentina "Mujeres de ojos negros", a espanhola "Reconstrucción" e a alemã "Wunschkonzert". A lista completa está em www.fitrio.art.br.

Graças ao patrocínio da Caixa e do Sesi Cultural e do Sistema Firjan, o Festu, que nasceu pequeno, no ginásio da PUC-Rio, em 2010, vai premiar o melhor grupo com R$ 15 mil. O dinheiro será para a montagem de um novo espetáculo. O festival vai distribuir também bolsas de estudo individuais em cursos disputados, como os do Tablado e os da Casa de Artes de Laranjeiras, e proporcionar a oportunidade de os melhores se apresentarem no Festival de Teatro de Curitiba, o mais importante do País.

Os concorrentes são estudantes universitários de todo o Brasil (foram 223 inscrições, de 19 estados). Não necessariamente são alunos de cursos de teatro. "Tem gente de engenharia, de medicina", diz o diretor-geral, Miguel Colker.

"Isso acontece muito: as artes cênicas atraem pessoas de outras áreas. No festival, a gente mostra a importância da carpintaria da interpretação, do figurino, cenário, iluminação. Às vezes as pessoas ficam ludibriadas pela questão do sucesso, da fama."

Dois workshops sobre o processo criativo de autor e ator custam R$ 200 e R$ 156, respectivamente. Já os espetáculos são gratuitos, com distribuição de senhas três horas antes do horário.

"Como em qualquer profissão, os artistas têm que se conhecer, crescer juntos. Desde a primeira edição, temos registros de pessoas que começaram a trabalhar juntas. Nossa principal motivação é promover esse encontro." A programação está em www.festurio.com.br.