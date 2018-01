Espetáculo 'Meu Deus!' ganha nova temporada em São Paulo

Após cumprir temporada no Rio de Janeiro, o espetáculo Meu Deus! volta a São Paulo para curta temporada, até o dia 2 de novembro. A montagem passa a ocupar o Teatro Sérgio Cardoso a partir desta quinta-feira.

No enredo, Dan Stulbach é um Deus que, mesmo misericordioso, é, também, vingativo. Ele está descontente com a humanidade e, sem saber o que fazer, opta por uma terapia. É Irene Ravache quem interpreta a terapeuta, que dá ao paciente o diagnóstico de depressão.

A peça estreou em março deste ano e foi a primeira montagem brasileira do texto da israelense Anat Gov. Para o diretor Elias Andreato, um dos segredos do sucessos da peça seja a união da discussão inteligente com a comédia.

MEU DEUS!

Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia quinta-feira. 5ª a sáb., 21h30; dom., 19h. R$ 50/R$ 80. Até 2/11.