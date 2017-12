'Escola do Rock - O Musical' irá estrear na Broadway em 2015

A adaptação para os palcos de Escola do Rock, bem-sucedido filme de 2003 sobre um aspirante a astro do rock que trabalha como professor substituto e monta uma banda com seus alunos, irá estrear na Broadway no ano que vem, disseram seus produtores nesta quinta-feira, 18.

Escola do Rock - O Musical, que terá pré-estreias em novembro e deve estrear no dia 6 de dezembro de 2015, terá canções do filme e novos números de Andrew Lloyd Webber, além do texto de Julian Fellowes, criador da aclamada série de televisão Downton Abbey.

"'Escola do Rock' fala muito de como a música pode dar poder às crianças”, disse Lloyd Webber, compositor de Cats, Evita e O Fantasma da Ópera, em um comunicado anunciando o musical.

Sua empresa, a The Really Useful Group, assim como a Warner Music Group & Access Industries e as organizações Shubert and Nederlander, farão a transposição do cinema para o teatro. A escolha do elenco do espetáculo deve começar em janeiro.

O filme, dirigido por Richard Linklater e estrelando Jack Black como o pretendente a roqueiro Dewey Finn, arrecadou mais de 131 milhões de dólares nas bilheterias de todo o mundo.