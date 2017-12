Dramaturgo islandês situa musical de rock dentro de um cotovelo Às vezes a melhor forma de chegar ao coração de uma história é através do cotovelo, disse Ivar Pall Jonsson, criador islandês do novo musical de rock "Revolution in the Elbow of Ragnar Agnarsson Furniture Painter" (“Revolução no Cotovelo de Ragnar Agnarsson, o Pintor de Mobília”).