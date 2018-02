Damon Albarn vai estrear musical de 'Alice no País das Maravilhas'

LONDRES - O músico britânico Damon Albarn, vocalista do Blur e do Gorillaz, apresentará no Teatro Nacional de Londres uma versão musical da obra de Lewis Carroll Alice no País das Maravilhas, revelou nesta quarta-feira, 21, a instituição.

Albarn, que disse estar "encantado" com o fato, criou o musical, chamado Wonder.land, com a dramaturga e roteirista britânica Moira Buffini e o diretor do Teatro Nacional, Rufus Norris, que será o diretor.

"A Rainha de Copas, a Duquesa e o Coelho Branco eram alguns dos personagens mais assustadores da minha infância", assegurou Albarn.

O músico acrescentou que a ideia do musical foi de Alex Poots, diretor artístico do Festival Internacional de Manchester, onde a obra estreará em julho - a temporada no Teatro Nacional inicia em novembro.

Wonder.land conta a história de Alice, uma criança de 12 anos que é infeliz em casa e sofre no colégio, e que se refugia diariamente na internet e no mundo digital, no qual se converte em uma mulher valente, charmosa e que tem controle sobre as coisas. Dentro desse mundo virtual, Alice terá que enfrentar personagens que se parecem com aqueles de sua vida cotidiana.

"Nunca havia escrito um musical e estava um pouco perdida, mas contei com dois colaboradores maravilhosos, como Damon e Rufus. Foi um prazer trabalhar com eles e, para minha surpresa, o que mais gostei de escrever foram as canções", disse Buffini.

Além de Wonder.land, o Teatro Nacional apresentará na programação deste ano uma versão de Everyman, de Carol Ann Duffy, adaptações de Turgeniêv e D.H. Lawrence e obras de Alice Birch, Caryl Churchill e Patrick Marber.