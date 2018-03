Cuba recebe primeiro musical da Broadway em mais de 50 anos

Depois de tentar por vários anos, o grupo de entretenimento Nederlander finalmente conseguiu produzir um musical da Broadway em Cuba, disse um porta-voz do Nederlander Worldwide Entertainment.

Musicais produzidos pelos Estados Unidos foram proibidos em Cuba após a revolução de 1959 que levou Fidel Castro ao poder.

Apesar de "Carmen Jones" ter sido encenada em Cuba em junho, a produção em língua espanhola de "Rent" será o primeiro musical da Broadway em Cuba com um elenco completo, músicos e elementos de produção em mais de 50 anos, disse o porta-voz Keith Sherman.

Em 2011, o Nederlander produziu um concerto baseado em musicais da Broadway em Cuba. Em seguida, o Ministério da Cultura de Cuba convidou o grupo a encenar um musical da Broadway completo.

Sherman chamou de produção "baseada na arte" em vez de uma montagem com fins lucrativos, dizendo que os ingressos a preços reduzidos não serão suficientes para cobrir os custos.

O grupo Nederlander, um dos maiores operadores e produtores de teatro e música nos Estados Unidos, está produzindo "Rent" em conjunto com o Conselho Nacional de Artes Cênicas de Cuba no Teatro Bertolt Brecht, de Havana, com uma companhia de 15 atores cubanos.