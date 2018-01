'Clinton: O Musical' estreará este mês em festival de Nova York

O espetáculo, que estreou no Fringe Festival, de Edimburgo, na Escócia, em 2012, e depois foi para Londres, vem sendo descrito pelos críticos como "espirituoso, peculiar" e uma "deliciosa sátira política".

O musical retrata as tentativas de Bill e Hillary Clinton de salvar a presidência após seu caso extraconjugal com a ex-estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky.

"A nossa peça é uma espetada carinhosa em Bill Clinton", disse em uma apresentação prévia o ator Duke LaFoon, que interpreta o Bill que se mete em encrenca. "Ele é uma figura, então há muito lá para piadas".

Karl Kenzler, como W.J.Clinton, é o político idealista que realmente quer mudar o país e ajudar as pessoas. "Em última análise, esse espetáculo é uma boa farsa. É uma paródia e as pessoas fazem muitas comparações com 'South Park' e 'The Book of Mormon' (O Livro dos Mórmons)", disse Kenzler, referindo-se à comédia de TV e à peça da Broadway.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Escrita pelos irmãos australianos Paul e Michael Hodge, a peça terá apresentações entre 18 e 25 de julho no festival, uma vitrine para novos musicais.

O musical estreia em Nova York após a publicação do livro de memórias de Hillary Clinton "Hard Choices " (Escolhas Difíceis), e com o país especulando se ela vai concorrer à presidência em 2016.

Os Clinton não responderam a um pedido de comentário sobre o espetáculo.

Paul Hodge decidiu escrever o musical depois de ver uma peça de teatro na Austrália sobre um ex-primeiro-ministro australiano. A ideia surgiu quando seu pai sugeriu que a história de Clinton daria um grande musical.