Broadway encontra novos palcos em Cuba e fará peça em Havana

Na missão de Bob Nederlander Jr. de exportar a Broadway para novos mercados no mundo, ele descobriu um velho local onde o teatro norte-americano está latente há pelo menos 50 anos - a Cuba comunista.

Após testar o apetite de Cuba com um show de temas musicais da Broadway em 2011, a Nederlander Worldwide Entertainment decidiu realizar uma temporada de três meses do show Rent, o primeiro musical da Broadway exportado para Cuba em décadas.

“Ficamos espantados com a reação”, disse Nederlander sobre o show de 2011. “Aplausos em pé, pessoas comemorando, dançando de pé."

Baseado nisso e no interesse do Ministério da Cultura de Cuba, “nós então sugerimos trazer a Broadway autêntica a Cuba, que faremos em espanhol e com músicos e atores cubanos”, disse Nederlander à Reuters no teatro Bertolt Bretch de Havana no segundo dia de ensaios.

Rent vai estrear em 24 de dezembro, apenas dois meses após a escolha dos atores. Os norte-americanos vão dirigir e fazer o design do cenário, som, luz, coreografia e figurino.

Nederlander é parte da terceira geração que comanda os negócios de sua família, um império de entretenimento por trás de sucessos como Chicago, A Gaiola das Loucas e Amor, Sublime Amor.

A produção cubana é uma perda financeira cujo objetivo é o intercâmbio cultural, disse Nederlander, recusando-se a revelar detalhes. O Concelho Nacional de Artes Cênicas de Cuba está compartilhando as despesas.

Os shows da Broadway eram populares em Cuba antes da revolução de 1959 que levou Fidel Castro ao poder.