'Avatar' inspira novo espetáculo do Cirque du Soleil

O filme Avatar - a maior bilheteria da história do cinema - será transformado em espetáculo do Cirque du Soleil. O diretor James Cameron deve participar da adaptação, que será inspirada no universo do longa.

De acordo com Daniel Lamarre, diretor do Cirque du Soleil, a nova produção deve estrar em Montreal, no final de 2015, um pouco antes da primeira sequência do filme, três estão prometidas, chegar à telas.

O espetáculo é resultado de uma colaboração entre o circo, a Lightstorm Entertainment, a produtora de Cameron. A 20th Century Fox, o estúdio por trás de Avatar e suas sequências, também é parceiro da criação circense, que após a estreia no Canadá irá sair em turnê mundial. Os países a receberem a obra ainda não foram divulgados.

O longa arrecadou mais de U$S 2.78 bilhões e recebeu três estatuetas do Oscar. Lançado em 2009, conta a história de um planeta exuberante habitado por alienígenas que precisa se defender de uma invasão de humanos. É a primeira vez que o gigante das artes cênicas cria uma obra inspirada no cinema.