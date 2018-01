Atriz Marian Seldes morre aos 86 anos

Morreu nesta segunda-feira, 6, a atriz Marian Seldes, de 86 anos, considerada uma das estrelas dos palcos norte-americanos. Segundo o irmão Timothy Seldes, ela sofria de uma doença prolongada e morreu em paz em sua casa.

"Ela era uma mulher extraordinária que o grande amor pelo teatro só não superou seu profundo amor pela família", disse o irmão.

Marian Seldes fez sua estreia na Broadway em 1947 na produção Medea. Seu trabalho mais recente foi no espetáculo de Terrence McNally's, Deuce, de 2007. No cinema, ela atuou em filmes, como Sorriso de Monalisa, Sex and the City e Esqueceram de Mim 3.

A atriz foi indicada para o Tony cinco vezes, pelas suas atuações em A Delicate Balance, Father's Day, Deathtrap, Ring Round the Moon e Dinner at Eight. Ela conquistou o prêmio em 1967 por A Delicate Balance e foi agraciada em 2010 pelo conjunto da obra. Em 1995, Marian entrou no Hall da Fama do Teatro pelos seus 50 anos de carreira. / REUTERS