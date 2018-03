Whoopi Goldberg leva 'Mudança de Hábito' aos palcos de Londres A atriz vencedora do Oscar Whoopi Goldberg anunciou na quinta-feira que irá produzir para o teatro a comédia musical "Mudança de Hábito", sucesso dos cinema em 1992 com ela no papel principal. O musical deve estrear em junho no West End de Londres. O espetáculo contará com a trilha sonora de Alan Menken, vencedor do Oscar oito vezes e compositor de canções para diversos filmes da Disney, incluindo "A Bela e a Fera", "Alladin", e "A Pequena Sereia". O elenco para o musical será anunciado no próximo ano. "Se você é sortudo o bastante para ser parte de algo maravilhoso, sinto que é importante passar o bastão", disse Goldberg, em entrevista ao programa de televisão "The View". "O melhor jeito para eu ser parte desta nova encarnação de "Mudança de Hábito" é garantir que cada um saiba o que está acontecendo. O palco para essa versão do show está novo e fresco, e eu estou muito animada para ser parte disso", disse ela. No filme, que voltou em 1993 com "Mudança de Hábito 2", Goldberg interpreta uma cantora que testemunhou um assassinato e foi colocada sob proteção da polícia se disfarçando de freira em um convento. Ela transforma as irmãs integrantes de um coral em estrelas, mas não deixa de viver várias situações de risco. (Reportagem de Michelle Nichols)