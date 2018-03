Versão de Ghost ao teatro estreia em 2010 na Broadway

O drama "Ghost - Do outro lado da vida", protagonizado por Demi Moore e Patrick Swayze em 1990, será adaptado ao teatro em 2010, informou nesta sexta-feira, 6, a revista Variety. O filme será adequado aos palcos por Bruce Joel Rubin, que fez o roteiro do longa-metragem, e contará com a participação de Dave Stewart, do grupo Eurythmics, e o produtor de Alanis Morissette, Glen Ballard, para a criação da música e das letras. A obra será dirigida pelo britânico Matthew Warchus, que em breve estreará na Broadway "God of Carnage" e "The Norman Conquests". O musical terá produtores americanos e britânicos em associação com o estúdio Paramount Pictures, donos dos direitos sobre a história. A trama reproduzirá o drama original no qual uma mulher que se encontra em perigo recebe a ajuda do namorado morto e transformado em fantasma graças aos poderes psíquicos de uma vidente.