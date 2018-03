Três peças são destaque do 21.º Prêmio Shell do teatro paulista

A 21.ª edição do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo consagrou as peças "A alma boa de Setsuan", "A noite dos palhaços mudos" e "Rainha[(s)]" na noite de terça-feira, 17. A premiação aconteceu no espaço Estação São Paulo, no bairro de Pinheiros. Confira abaixo a lista completa dos vencedores em cada categoria:

Autor:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

· Marçal Aquino e Marília Toledo, por "Amor de servidão"

Direção:

· Marco Antônio Braz, por "A alma boa de Setsuan"

Ator:

· Domingos Montagner e Fernando Sampaio, por "A noite dos palhaços mudos"

Atriz:

· Isabel Teixeira, por "Rainha[(s)] - duas atrizes em busca de um coração"

Cenário:

· Renato Bolelli Rebouças, por "Arrufos"

Figurino:

· Silvana Marcondes, Fernando Sato e Júlio Dojcsar, por "O santo guerreiro e o herói desajustado"

Iluminação:

· Felipe Cosse e Juliano Coelho, por "Aqueles dois"

Música:

· Josimar Carneiro, pela direção musical de "Divina Elizeth"

Categoria especial:

· Centro de Pesquisa Teatral do Sesc, pelos 10 anos do projeto Prêt-à-Porter

Homenagem:

· Ao professor e editor Jacó Guinsburg, pela contribuição ao pensamento crítico do teatro no Brasil.