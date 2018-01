Teatros de Londres tiveram recorde de bilheterias em 2009

Foram 14,3 milhões de ingressos vendidos no ano passado, um aumento de 5,5 por cento em relação a 2008, e a receita global das bilheterias dos teatros da região central de Londres chegou a 505 milhões de libras, um aumento de 7,6 por cento.

Os musicais continuaram a dominar os palcos, sendo responsáveis por 329 milhões de libras arrecadadas, embora seu público - 8,7 milhões de pessoas - tenha diminuído 2 por cento em relação ao ano anterior.

Já no caso de outras peças, o número de espectadores subiu 26 por cento, chegando a 3,6 milhões, graças em parte às atuações de astros de Hollywood como Jude Law e Rachel Weisz.

Outros tipos de entretenimento teatral, incluindo óperas e espetáculos de dança, tiveram alta de 7 por cento no ano, chegando a 2 milhões de espectadores.

"2009 foi o sétimo ano consecutivo no qual foram marcados novos recordes de público e de bilheteria, e esses aumentos, obtidos em meio a uma recessão econômica, representam uma performance espantosa do setor", disse a Sociedade do Teatro Londrino.

As cifras foram compiladas junto a 52 grandes teatros na zona central de Londres.

(Reportagem de Mike Collett-White)