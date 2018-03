Teatros de Londres têm novo ano recorde em 2012 mesmo com Jogos

Números divulgados nesta terça-feira pela Society of London Theatre (Solt) mostraram que as vendas de ingressos brutos em 2012 em 52 grandes teatros na capital subiram 0,27 por cento sobre o ano anterior, enquanto o público, de 14 milhões, aumentou 0,56 por cento.

Os aumentos teriam sido maiores se não tivesse sido pelos Jogos de Londres, disseram membros da Solt, com a atenção do público em torno da cerimônia de abertura diminuindo a demanda e alertas de problemas no transporte desanimando os frequentadores de teatros.

O prefeito de Londres, Boris Johnson, foi apontado como um fator, após suas mensagens gravadas avisando de congestionamento no transporte público durante os Jogos, rapidamente descartadas quando as preocupações se mostraram infundadas.

"Eu não acho que a maioria dos membros (Solt) estava apreciando os Jogos e o impacto dos Jogos Olímpicos foi visto com receio", disse o presidente da Solt, Mark Rubinstein.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É surpreendente, incrível, maravilhoso que estejamos aqui hoje dizendo que 2012 foi mais um ano recorde."

O compositor Andrew Lloyd Webber, um dos empresários mais influentes do teatro na Grã-Bretanha, havia previsto um "banho de sangue" nas bilheterias durante o verão devido aos Jogos.

Rubinstein disse que houve uma queda considerável nas entradas durante o terceiro trimestre do ano devido aos Jogos Olímpicos, mas que no geral os números foram melhores do que muitos previam.

Em termos definitivos, o dado de receita foi um novo recorde, enquanto o de público não ficou longe de seu auge de 2009, de 14,3 milhões.

Os produtores mostraram moderação, talvez de olho na crise econômica na Grã-Bretanha e grande parte da Europa, com o preço médio dos ingressos no ano passado em 37,86 euros, ante 37,97 euros em 2011.

Musicais dominaram o West End de novo, respondendo por oito milhões da audiência, uma queda de três por cento sobre 2011, enquanto as presenças nas peças subiram nove por cento para 4,1 milhões.