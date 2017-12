Teatros continuam funcionando na Praça Roosevelt

Os seis teatros da Praça Roosevelt, no Centro, decidiram manter a programação normal nesta semana, mesmo após o assalto ao Espaço Parlapatões na madrugada de sábado passado. A renda dos espetáculos será revertida para a família do dramaturgo Mário Bortolotto, baleado pelos ladrões e ainda internado na Santa Casa de Misericórdia.

Também vai para ela o dinheiro arrecadado no leilão de originais de desenhistas como Angeli e Laerte que acontece nesta sexta, às 19h. O episódio gerou grande mobilização. "Temos de ocupar a praça, porque é isso que garante a segurança", afirma o diretor do Parlapatões, Hugo Possolo.

A busca da classe teatral e dos frequentadores é para que seja instalada uma base móvel da Polícia Militar, enquanto a prometida revitalização da praça não vem. Duas peças de Bortolotto ainda podem ser vistas por ali neste fim de semana: ‘Brutal’ e 'A Lua é Minha'.

Brutal - Estevão é o líder de uma seita chamada ‘Legião do Amor’. Ao afirmar que está em contato com Deus por meio de forças da natureza, ele alicia garotas que estão sem rumo na vida. Aos poucos é revelada uma outra faceta de Estevão, mais perigosa. Texto e dir. Mário Bortolotto. Com Carolina Manica, Laerte Mello e outros. 90 min. 18 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça Roosevelt, 158, Centro, 3258-4449. 6ª, 23h59. R$ 30. Até 11/12.

A Lua é Minha - A relação entre um pintor em crise, sua marchande preocupada em ajudá-lo e uma modelo traz à tona uma série de questionamento . De Mario Bortolotto. Dir. Luiz Eduardo Frin. Com Ruy Andrade, Fernanda Fazzi e Luisa Valente. 60 min. 16 anos. Espaço dos Satyros 1 (70 lug.). Pça. Roosevelt, 124, Centro, 3255-0994. 4ª, 21h. R$ 20. Até 16/12.