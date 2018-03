Teatro tem seu III Festival Ibero-Americano

A cena teatral paulistana é movimentadíssima, mas não é sempre que se tem a chance de ver por aqui produções internacionais reunidas num mesmo evento. O III Festival Ibero-Americano de Teatro, organizado pelo Memorial da América Latina, traz uma série de espetáculos brasileiros e estrangeiros (em espanhol , sem legenda), de países como Cuba, Espanha, Colômbia e Portugal. "Nossa intenção é promover um verdadeiro intercâmbio entre criadores e público de diferentes lugares", afirma Fernando Calvozo, organizador e um dos curadores desta edição do festival, ao lado de Lima Duarte, Paulo Betti e Elvira Gentil. Para isso, a programação vai além das performances, com debates, oficinas e uma homenagem ao dramaturgo Plínio Marcos na programação. Há também uma mostra paralela em que o Circo de Teatro Tubinho armando a lona para mostrar criações de seu repertório.

O festival começa na 3ª (8) com o monólogo inédito "O Ator", escrito por Chico de Assis especialmente para ser estrelado por Lima Duarte. "Ele foi convidado para a curadoria, mas manifestou um desejo expresso de também estar no palco", conta Calvozo.

É uma boa chance para conhecer o trabalho de grupos promissores (como o Santa Estação Cia. de Teatro, de Porto Alegre) e, sobretudo, das companhias estrangeiras, como a Cia. Katu Beltz, do País Basco. E tudo sem desembolsar um único centavo.

8/3 3 21h - "O Ator", de Chico de Assis, com Lima Duarte. 3 21h30 - "A Alma Boa de Setsuan", de Bertolt Brecht, com Denise Fraga.

9/3 3 19h - "Rodando", de Alejandro Acobino e Germán Rodriguez (Argentina). 3 21h - "Los Padres Terribles", de Jean Cocteau (Uruguai).

10/3 3 19h - "As Viúvas", de Arthur de Azevedo, com o Grupo Tapa. 3 21h - "La Importancia Del Abrazo", com a Cia. Komilfó Teatro (Peru).

11/3 3 18h - "Tom Pain", com a Entre Piernas Producciones (México). 3 19h - "Tu Ternura Molotov", com a Cia. Fundación Teatro Nacional (Colômbia). 3 21h - "A Tempestade e os Mistérios da Ilha", com a Santa Estação Cia. de Teatro.

12/3 3 19h - "Sonho de Uma Noite de Verão", com o Grupo Rotunda. 3 21h - "Final de Partida", de Samuel Beckett, com a Cia. Argos Teatro (Cuba).

13/3 3 18h - "Balada de Um Palhaço", de Plínio Marcos, com a Cia. Artes & Fatos. 3 19h - "As Troianas", com o Núcleo Experimental. 3 21h - "Gris Mate", com a Cia. Katu Beltz (País Basco, Espanha).

14/3 3 19h - "Homem das Cavernas", de Rob Becker, com Norival Rizzo. 3 21h - "Lost In Space", com a Cia. Kind Of Black Box (Portugal).

Onde: Memorial da América Latina.

Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, 3823-4600, metrô Barra Funda. Quando: 2ª (8) a dom. (14). Veja a programação completa abaixo.

Quanto: Grátis.