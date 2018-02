Teatro Oficina é tombado pelo Ministério da Cultura

SÃO PAULO - A ministra da Cultura, Anna Maria Buarque de Hollanda, homologou o tombamento do Teatro Oficina, na Bela Vista, no centro de São Paulo. A homologação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 18. A decisão de tombar o Teatro Oficina já havia sido tomada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em junho de 2010.

O Teatro Oficina foi fundado em 1958 e durante os três anos seguintes viveu sua fase amadora. A partir dos anos 60, além de abrigar os espetáculos, se transformou em uma companhia teatral, a Cia. Oficina, e passou a ser um influente espaço cultural da cidade de São Paulo, apresentando, entre outros, o tropicalismo,com a adaptação de O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, em 1967.

Depois de uma reformulação em 1984, passou a se chamar Teatro Oficina Uzyna Uzona, nome que perdura até hoje. O projeto foi assinado por Lina Bo Bardi, arquiteta do Masp.

A próxima estreia do Teatro Oficina é a peça Macumba Antropófaga, de Zé Celso, em 16 de agosto. A montagem foi encenada durante a Flip 2011.

O Teatro Oficina fica na Rua Jaceguai, 520, Bixiga, São Paulo. Informações no site oficial.