Teatro anterior a Shakespeare Globe é descoberto em escavação

Arqueólogos descobriram em Londres os restos de um dos primeiros teatros usados pela companhia de William Shakespeare, onde Romeu e Julieta e Henrique V foram encenados pela primeira vez.

Anterior ao The Globe, o teatro Curtain (cortina), ao norte do rio Tâmisa, em Shoreditch, era abrigo da companhia de Shakespeare - a Companhia de Teatro de Lord Chamberlain.

Restos de paredes que formam a galeria e o pátio interno do local foram descobertos por arqueólogos do Museu de Arqueologia de Londres (Mola, na sigla em inglês).

"Este é um local fantástico que nos dá uma visão única sobre o início do teatro de Shakespeare", disse Chris Thomas, do Mola, que está conduzindo o trabalho arqueológico.

A descoberta vai encantar os historiadores e os fãs de Shakespeare uma vez que as escavações oferecem um retrato de local onde as produções iniciais do escritor foram encenadas, embora mais detalhes são pouco conhecidos sobre o precoce teatro.

"Este é um lugar extraordinário, e uma descoberta fortuita no ano da celebração mundial de Shakespeare", disse Kim Stabler, assessora de Arqueologia do English Heritage, órgão público que protege o patrimônio histórico britânico.

Londres tem celebrado a sua herança cultural com um festival mundial de Shakespeare, que acontece no Globe e em todo o Reino Unido, como parte de um festival para coincidir com os Jogos Olímpicos deste verão e que vai durar até novembro.

O Curtain abriu em 1577, perto do primeiro teatro de Londres, "O Teatro", e foi um de vários teatros construídos fora dos muros da cidade.

Arqueólogos encontraram os destroços do teatro Curtain na Hewett Street, após a realização dos trabalhos em um projeto de restauração ter começado, conduzido por uma construtora local, em outubro passado.