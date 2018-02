Sai a segunda lista de indicados ao Prêmio Shell do Rio

Foi divulgada nesta segunda-feira, 19, a segunda lista de indicados da 21.ª edição do Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro, referente às peças que estrearam no segundo semestre do ano passado. Inveja dos Anjos ganhou o maior número de indicações - autor (Paulo de Moraes e Maurício Arruda Mendonça), cenário (Paulo de Moraes e Carla Berri), direção (Paulo de Moraes), atriz (Patrícia Selonk) e iluminação (Maneco Quinderé). Veja também: Saem os primeiros indicados ao Prêmio Shell do 2.º semestre Sergio Britto concorre como melhor ator por sua atuação em A Última Gravação de Krapp e Ato Sem Palavras I. Ida Gomes é a homenageada especial desta edição. CONFIRA A LISTA COMPLETA: AUTOR (2º semestre) Eduardo Rieche, por É samba na veia, é candeia Maurício Arruda Mendonça e Paulo de Moraes, por Inveja dos anjos Pedro Brício, por Cine-teatro limite (1º semestre) Carla Faour, por A arte de escutar DIRETOR (2º semestre) Ary Coslov, por Traição Paulo de Moraes, por Inveja dos anjos (1º semestre) Ivan Sugahara, por Memória afetiva de um amor esquecido João Fonseca, por A falecida Pedro Vasconcelos, por Dona Flor e seus dois maridos ATOR (2º semestre) Leonardo Franco, por Traição Rodrigo Pandolfo, por Cine-teatro limite Sergio Britto, por A última gravação de Krapp e Ato sem palavras I (1º semestre) Fernando Eiras, por A noviça rebelde Marcelo Faria, por Dona Flor e seus dois maridos ATRIZ (2º semestre) Gláucia Rodrigues, por O santo e a porca Patrícia Selonk, por Inveja dos anjos Susanna Kruger, por Casa de Laura (1º semestre) Cristina Flores, por Memória afetiva de um amor esquecido Drica Moraes, por A ordem do mundo CENÁRIO (2º semestre) Aurora dos Campos, por A forma das coisas Marcos Flaksman, por Traição Paulo de Moraes e Carla Berri, por Inveja dos anjos (1º semestre) Daniela Thomas, por Não sobre o amor Rogério Falcão, por A noviça rebelde FIGURINO (2º semestre) Ney Madeira, por O santo e a porca Rui Cortez, por Cine-teatro limite (1º semestre) Inês Salgado, por O jardim das cerejeiras Rita Murtinho, por A noviça rebelde ILUMINAÇÃO (2º semestre) Maneco Quinderé, por Inveja dos anjos" Tomás Ribas, por Cine-teatro limite (1º semestre) Beto Bruel, por Não sobre o amor Paulo César Medeiros, por Beatles num céu de diamantes Renato Machado, por Nu de mim mesmo MÚSICA (2º semestre) Fábio Nin, por É samba na veia, é candeia Gabriel Moura, por Machado a 3x4 (1º semestre) Delia Fisher e Jules Vandystadt, pelos arranjos (vocal e instrumental) de Beatles num céu de diamantes Marcelo Alonso Neves, pela direção musical e arranjos de O homem da cabeça de papelão Tato Taborda, por O jardim das cerejeiras CATEGORIA ESPECIAL (2º semestre) Johayne Hildefonso, pela direção de movimento de Machado a 3x4 Troupp Pas D'Argent, pela pesquisa de movimento do espetáculo Cidade das donzelas (1º semestre) Adriano e Fernando Guimarães, pela concepção e realização do projeto Resta pouco a dizer Aniela Jordan, Beatriz Secchin Braga e Monica Athayde Lopes, pela produção de A noviça rebelde Charles Möeller e Claudio Botelho, pela expressiva contribuição ao gênero musical no cenário carioca HOMENAGEM: Ida Gomes, pela contribuição ao teatro brasileiro.