Saem os indicados ao Prêmio Shell do 2.º semestre

A 21.ª edição do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo divulgou nessa segunda-feira, 12, a lista de indicados referente às peças que estrearam no segundo semestre do ano passado. A Alma Boa de Setsuan disputa o maior número de categorias - direção (Marco Antônio Braz), atriz (Denise Fraga), cenário (Márcio Medina), figurino (Verónica Julian) e iluminação (Wagner Freire). Ésio Magalhães, por Encruzilhados - Entre a Barbárie e o Sonho, e Marcelo Médici, por O Mistério de Irma Vap, concorrem ao troféu de melhor ator. O professor Jacó Guinsburg será o homenageado do prêmio previsto para ser entregue em março. CONFIRA A LISTA COMPLETA: AUTOR (2º semestre) Jandira Martini, por O Eclipse Marçal Aquino e Marília Toledo, por Amor de servidão (1º semestre) Grace Passô, por Amores surdos Sérgio Roveri, por A Coleira de Bóris DIREÇÃO (2º semestre) Cláudio Dias, Marcelo Souza e Silva, Odilon Esteves, Rômulo Braga e José Walter Albinati, da Cia. Luna Lunera, por Aqueles Dois Fábio Resende, por A Brava Marco Antônio Braz, por A Alma Boa de Setsuan (1º semestre) Alvaro Assad, por A Noite dos palhaços mudos Marco Antonio Rodrigues, por A Coleira de Bóris Rita Clemente, por Amores Surdos ATOR (2º semestre) Ésio Magalhães, por Encruzilhados - Entre a Barbárie e o Sonho Marcelo Médici, por O Mistério de Irma Vap (1º semestre) Domingos Montagner, por A Noite dos Palhaços Mudos Fernando Sampaio, por A Noite dos Palhaços Mudos Nilton Bicudo, por O Natimorto - Um Musical Silencioso ATRIZ (2º semestre) Denise Fraga, por A Alma Boa de Setsuan Isabel Teixeira, por Rainha[(s)] - Duas Atrizes em Busca de um Coração (1º semestre) Cácia Goulart, por Bartleby Paula Arruda, por O Céu 5 Minutos Antes da Tempestade CENÁRIO (2º semestre) André Cortez, por Orlando Furioso Cláudio Dias, Marcelo Souza e Silva, Odilon Esteves, Rômulo Braga e José Walter Albinati, da Cia. Luna Lunera, por Aqueles Dois Márcio Medina, por A Alma Boa de Setsuan (1º semestre) André Cortez, por Bartleby Bruna Christófaro, por Amores Surdos Renato Bolelli Rebouças, por Arrufos FIGURINO (2º semestre) Marcelo Pies, por Hamlet Verónica Julian, por A Alma Boa de Setsuan (1º semestre) Rosângela Ribeiro, por Senhora dos Afogados Silvana Marcondes, Fernando Sato e Júlio Dojcsar, por O Santo Guerreiro e o Herói Desajustado ILUMINAÇÃO (2º semestre) Felipe Cosse e Juliano Coelho, por Aqueles Dois Wagner Freire, por A Alma Boa de Setsuan (1º semestre) Carlos Gaúcho, por A Coleira de Bóris Lúcia Chedieck, por Memória do Mundo MÚSICA (2º semestre) Beto Firmino, por O Público João Poleto, por Orlando Furioso Lincoln Antonio, por Rainha[(s)] - Duas Atrizes em Busca de Um Coração (1º semestre) Josimar Carneiro, pela direção musical de Divina Elizeth Marcelo Pellegrini, pela trilha sonora original de A Noite dos Palhaços Mudos CATEGORIA ESPECIAL (2º semestre) Aderbal Freire Filho com Bárbara Harrington e Wagner Moura, pela tradução de Hamlet Grupo Sobrevento, pela pesquisa da técnica dos pupi no espetáculo de bonecos Orlando Furioso Teatro Máquina, pela técnica de manipulação direta e aparente do espetáculo O Cantil (1º semestre) Centro de Pesquisa Teatral do Sesc, pelos 10 anos do projeto Prêt-à-Porter Grupo XIX de Teatro, pela pesquisa e criação de Arrufos HOMENAGEM Ao professor e editor Jacó Guinsburg, pela contribuição ao pensamento crítico do teatro no Brasil.